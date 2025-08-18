احنا متكتفين.. والد "فرح" رضيعة بورسعيد: "الإحساس بالعجز ده وحش أوي"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف رامز حسام، والد الطفلة فرح، ابنة محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات حالة ابنته المصابة بضمور النخاع الشوكي منذ ولادتها وعلى مدار قرابة 5 أشهر ونصف من عمرها، وتحتاج إلى حقنة ثمنها 2 مليون دولار، مما يستلزم فتح حساب تبرعات تحت إشراف التضامن الاجتماعي - وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبدموعٍ تنهمر من عينيه حاملًا طفلته بين يديه، لا تفارق عيناه الحزينتان النظر إليها، يتحدث والد فرح قائلًا: "للأسف أنا عارف إنكم وقفتوا جمبي عشان نحاول نوصل الموضوع لأي مسئول في إيده القرار، بس للأسف مافيش أي حاجة حصلت، والناس اللي فاكرة إن الموضوع فعلًا خلص وحساب التبرعات هيتفتح، الكلام ده محصلش لحد دلوقتي، وواضح إن فتح الحساب هياخد وقت أكتر من كده".

وأشار إلى أنه سلّم كافة الأوراق المطلوبة إلى وزارة التضامن، وكان يتوقع إنهاء الإجراءات بشكل أسرع، لأن حالة "فرح" حالة استثنائية ولا تتحمل أي تأخير في الخطوات أو الروتين - بحسب قوله.

واختتم حديثه قائلًا: "احنا متكتفين وبنتفرج على فرح وهي حالتها بتسوء ومش عارفين نساعدها بأي حاجة، والله الإحساس بالعجز ده وحش أوي وربنا ما يكتبه على حد.. أنا مش عارف لحد دلوقتي مين ممكن يكون قادر يساعد بنتي، بس اللي متأكد منه إن أي حد كان يقدر يساعد ومعملش كده فدي حاجة صعبة جدًا على قلبي كأب".

أقرأ أيضًا:

"فرح" رضيعة بورسعيد.. بين أنياب الروتين وسباق الزمن لإنقاذ حياتها