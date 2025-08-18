مصرع عامل وطفل في انهيار حائط أثناء هدم منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل وطفل مصرعهما، متأثرين بإصابتهما عقب انهيار حائط عليهما، أثناء هدمه، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل من الطوب اللبن والطين بناحية قرية أولاد خليفة دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء هدم المنزل المنزل المشار إليه من قبل مالكه، وأحد العمال ما أدى إلى انهيار حائط على العامل المستأجر ويدعى جواد عباس السيد علي 28 سنة، والطفل أحمد هشام شحاته 9 سنوات، مما أدى إلى وفاتهما.

وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.