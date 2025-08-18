إعلان

إحالة أوراق شاب متهم بخطف طفل وهتك عرضه في الشرقية للمفتي

11:31 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

محاكمة تعبيرية

الشرقية- ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بإحالة أوراق شاب إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، بعد اتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بمركز فاقوس، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ ومحمد صالح القطان ومحمد أبو العز.

وتعود أحداث القضية رقم 6758 لسنة 2025 جنايات فاقوس، المقيدة برقم 155 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى إحالة النيابة العامة المتهم "محمد خ ع ال س"، 20 عامًا، مقيم بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة استدراج المجني عليه الطفل "م س ع" الذي لم يتجاوز 8 سنوات من العمر، إلى منزله وهتك عرضه، وفق ما ورد في أمر الإحالة وبهذا يكون المتهم قد ارتكب جناية.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية مفتي الديار المصرية خطف طفل
