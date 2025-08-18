إعلان

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز في بنها

10:03 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

انفجار أسطوانة غاز - أرشيفية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية اليوم حالة من الذعر بعد انفجار أسطوانة غاز داخل الطابق الأرضي بأحد العقارات السكنية المكونة من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج تحت إشراف طبي مكثف.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، وتم إخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنة هندسية للتأكد من سلامته الإنشائية، فيما تجري الجهات المختصة حاليًا فحص ملابسات الواقعة.

