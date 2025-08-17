"خلص عليها بالساطور".. اعترافات صادمة وحكم رادع لقاتل زوجته ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

في مشهد أعاد إلى الأذهان أبشع الجرائم الأسرية، أسدلت محكمة جنايات بورسعيد الستار على جريمة قتل هزّت المحافظة، بعد أن قضت بالإعدام شنقًا لمتهم تجرد من إنسانيته وقتل زوجته المسنّة بساطور وهي نائمة داخل غرفة نومها، إثر خلافات زوجية متكررة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، وأشرف عبيد علي، ووليد محمد إبراهيم النجار، وبإجماع الآراء، وبعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية.

- تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية إلى 28 أبريل 2025، حينما أقدم المتهم على قتل زوجته فاطمة أحمد محمد إسماعيل، بعد أن بيت النية وأعد ساطورًا للتخلص منها، إثر خلافات زوجية متكررة. انتظر حتى غفت الضحية، ثم انهال عليها بالضربات المميتة، لتسقط غارقة في دمائها، في جريمة هزت المجتمع البورسعيدي.

- شهادات دامغة

أوراق القضية رقم 3871 لسنة 2025 جنايات الضواحي، كشفت أن المتهم اتصل بنجل زوجته إبراهيم عبد الحميد عبد الرحمن السيد، ليخبره صراحة: "قتلت أمك". وعندما توجه الابن برفقة شقيقه إلى منزلها، وجدا والدتهما جثة هامدة غارقة في الدماء. وأكد الابن في شهادته أن والده كثيرًا ما هدد زوجته بالقتل.

كما شهد المقدم عمر محمد نجيب الخولي، معاون مباحث قسم الضواحي، أن المتهم سلّم نفسه للشرطة معترفًا بجريمته، وأرشد عن الساطور المستخدم، مؤكدًا أنه ارتكب الجريمة بكامل إرادته.

- أدلة قاطعة

التقرير الطبي الشرعي أكد أن وفاة المجني عليها وقعت نتيجة إصابات قطعية بالعنق أحدثت نزيفًا حادًا أودى بحياتها، فيما أثبتت الأدلة الجنائية تطابق آثار الدماء المضبوطة مع البصمة الوراثية للضحية.

كما أجرت النيابة معاينة تصويرية قام خلالها المتهم بتمثيل جريمته، وجاءت مطابقة لاعترافاته التفصيلية.

- كلمة الفصل

بعد ثبوت الاتهام بالأدلة القاطعة والاعترافات الصريحة، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم، لتضع نهاية مأساوية لقصة أسرية دامية، وصفها الأهالي بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها بورسعيد في السنوات الأخيرة.