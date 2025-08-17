مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث مروع على طريق كفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي على طريق "بنها – كفر شكر" أمام قرية أبو فرج اتجاه مدينة بنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة شخص في الحال وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، لمنع تعطيل مصالح المواطنين والمسافرين على الطريق.