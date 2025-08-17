مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرم مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

شمل التكريم الطالبات ملك عبد المجيد وهاجر طارق من مدرسة مسطرد الزراعية، لحصولهما على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية.

كما تم تكريم الطالبات حبيبة ربيع المركز الخامس، وإسراء صلاح المركز السادس، ورحمة عادل المركز السادس مكرر من مدارس القناطر وبهتيم الفندقية.

وكرم أيضًا الطالبة روان ناصر من مدرسة شبرا التجارية المتقدمة لحصولها على المركز الثامن، والطالبة نانسي مراد من مدرسة بهتيم الفندقية لحصولها على المركز التاسع.

وشمل الحفل تكريم عدد من القيادات التعليمية المتميزة، تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية.

وأكد مدير تعليم القليوبية أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة التميز والنجاح.