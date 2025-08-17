بالصور- بورفؤاد تُغلق محال فرز القمامة بمساكن الحزب الوطني في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إدارة الإشغالات في مجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محال تحارية بنطاق مساكن الحزب الوطني، بالإضافة مصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

ومن جانبه، وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم، لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.