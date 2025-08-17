تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 7 سفن تجارية محملة بالبضائع حققت تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 608 شاحنات و205 سيارات.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، 365 شاحنة و140 سيارة، وبلغت الصادرات 6000 طن بضائع، 243 شاحنة و65 سيارة.

وسجل ميناء سفاجا اليوم الأحد مغادرة السفينة ALcudia Express واستقبل الميناء بالأمس السفينتين ALcudia Express والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و276 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة، وشهدت صالات الركاب وصول وسفر 1400 راكب بمينائي نويبع سفاجا.