

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى من موقع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة "الاتحاد العربي"، الذي وقع صباح اليوم الأحد على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، إذ تبين انقلاب أتوبيس يحمل اللوحة المعدنية رقم "964 ي. ف. د"، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وبحسب المعاينة الأولية، أسفر الحادث عن وفاة كلا من: "محمد. أ. ع"، 60 عامًا، و"فاطمة. م. ح"، 55 عامًا، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، بينما جرى نقل 33 آخرين بإصابات متفرقة إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث فور الإبلاغ، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تطورات الحادث، حيث وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد في المستشفيات، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتنسيق مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.