أسفر عن مصرع 4 أشخاص.. ننشر الصور الأولى للحادث المروع في الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى الحادث المروع الذي وقع على الطريق الزراعي الشرقي بالأقصر وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وشهد الطريق الزراعي الشرقي بمركز الطود بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مأساويًا خلال زفة عروس، بعدما اصطدمت عدة دراجات نارية مشاركة في الموكب ببعضها، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج اللازم، بينما أودعت جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة تواصل أعمال الحصر للتأكد من الأعداد النهائية للضحايا والمصابين.

وتباشر الأجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الأليم، الذي حوّل أجواء الفرح إلى حالة من الحزن بين أهالي القرية.