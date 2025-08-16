مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مسجد في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي خلال تطوعه لأعمال الصيانة داخل مسجد عباد الرحمن، بقرية المقربية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مسجد في قرية المقربية بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع صبحي عبدون عبدالرحيم، عامل إثر إصابته بصعق كهربائي خلال تطوعه لأعمال صيانة بمسجد عباد الرحمن المقربية بإدارة أوقاف قوص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونعى العاملون بمديرية أوقاف قنا، وعلى رأسهم الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية أوقاف قنا وتقدموا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته، طالبين الدعاء له "اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة واجعله رفيق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".