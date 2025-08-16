الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تُوّج فريق كرة اليد للبنات بالنادي الإسماعيلي، مواليد 2010 و2012، بلقب الدورة الودية التي أقيمت على ملاعب النادي الاجتماعي، بمشاركة فرق الإنتاج الحربي والنصر القاهري.

وشهدت البطولة حضور الكابتن محمود خليل، مدير الأنشطة الرياضية بالنادي، إلى جانب الكابتن محمد سليمان، رئيس جهاز كرة اليد، حيث حرصا على متابعة الفعاليات وتشجيع اللاعبات.

وأعرب الكابتن محمود خليل عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة، مشيدًا بأداء لاعبات الدراويش، ومؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه المحافل الرياضية بصفة مستمرة لصقل المهارات ورفع كفاءة لاعبات النادي في كرة اليد.