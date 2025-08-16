كفر الشيخ - إسلام عمار:

تُعَد ممارسة الرياضة، وخاصة كرة القدم، عشقًا لدى الكثير من شباب القرى، ومن أجل ذلك تسعى الدولة إلى بناء مراكز الشباب لزيادة المساحات الخضراء وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية. لكن الحال في قرية أبو عساكر التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ يبدو مغايرًا لذلك.

فمركز شباب القرية صدر له قرار إغلاق منذ ما يقرب من 20 عامًا دون الإعلان عن أسباب واضحة، فتحول المبنى الإداري إلى غرف مهجورة، وساحاته إلى مرعى للمواشي ومخزن لأكوام القش والبرسيم.

يقول محمد عبدالعليم، أحد أبناء القرية: "إن مركز الشباب أصبح في طي النسيان منذ غلقه من قِبل إدارة الشباب والرياضة ببيلا عام 2006، رغم أنه تأسس في عام 1963".

وأضاف سعد المعصراوي، من أهالي القرية، أن الأهالي فوجئوا بقرار رسمي بإغلاق المركز الذي تبلغ مساحته 6 قراريط، وكان يضم مبنى إداريًا ومكتبة عامة وملعبًا ومساحات تصلح لممارسة الأنشطة.

وأكد محمود رضا، أن شباب القرية يحلمون بعودة النشاط الرياضي، متسائلًا: "كيف يحتاج أبناء القرية إلى مكان لممارسة الرياضة بينما يوجد مركز شباب مغلق منذ سنوات؟"

وأشار إبراهيم القطري إلى أن الوضع الحالي للمركز أصبح سيئًا للغاية، إذ تحولت ساحاته إلى مرعى للمواشي ومخزن للقش، بينما أصبحت الغرف الإدارية مهجورة وتنتشر فيها القوارض والزواحف.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن إغلاق المركز جاء لعدم استيفائه مقومات الإشهار وفق اللوائح، حيث كان يعمل سابقًا بإشهار مؤقت.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحل يكمن في تخصيص قطعة أرض لا تقل عن 6 قراريط لصالح المركز عبر تبرع من الأهالي، على أن يُعرض التبرع على المجلس التنفيذي للمحافظة للموافقة، تمهيدًا لإعادة إشهار المركز رسميًا.