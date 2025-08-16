وفاة رئيس لجنة بالثانوية العامة إثر أزمة قلبية مفاجئة بقنا

كتب- أحمد الجندي:

شهدت محافظة قنا، اليوم، واقعة وفاة يسري الضوي، كبير معلمي اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، والمنتدب رئيسًا للجنة امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) بمدرسة الثانوية للبنات بقنا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء تواجده داخل اللجنة.

وفور تعرضه للأزمة، جرى نقله إلى مستشفى قنا العام لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة في الحال.

من جانبه، كلّف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمتابعة الموقف والتواجد إلى جانب أسرة الفقيد وتقديم الدعم اللازم لهم، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالحادث.

كما حرص هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على التواجد بالمستشفى لمواساة الأسرة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

