عودة الكهرباء بكامل طاقتها إلى إدفو بعد إعادة تشغيل محطة الحصايا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عودة التيار الكهربائي بكامل طاقته إلى مدن وقرى مركز إدفو، وذلك بعد إعادة تشغيل محطة محولات سلوا بقرية الحصايا التابعة للوحدة المحلية بالرمادي بحري، في تمام الساعة الواحدة والنصف بطاقة 225 ميجا فولت أمبير.

وكانت المحطة تعرضت، أمس، لحريق محدود في أحد المحولات بطاقة 75 ميجا فولت أمبير نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.



ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وأعمال التبريد، لتتواصل بعد ذلك جهود الفرق الفنية من المهندسين والعاملين بشركات كهرباء مصر العليا للتوزيع والنقل، تحت إشراف ميداني من عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو، والمهندس أحمد صدقي رئيس كهرباء مصر العليا للتوزيع، والمهندس سيد فاروق رئيس كهرباء مصر العليا للنقل، بجانب مسؤولي قطاعات وهندسات أسوان وإدفو.

وأشاد محافظ أسوان بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة الأزمة الطارئة، مما ساهم في احتواء تداعياتها خلال وقت وجيز، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بعودة التيار الكهربائي في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الإسراع بإدخال محولات بديلة لإعادة التيار الكهربائي إلى المواقع الاستراتيجية، وعلى رأسها محطة مياه الشرب الرئيسية بإدفو، ومستشفى النيل التخصصي العام، إلى جانب المناطق السكنية.



وتقرر تأجيل الصيانة المقررة اليوم في شبكة المياه بإدفو لمدة أسبوع، حتى لا تتأثر خدمة مياه الشرب نتيجة انقطاع الكهرباء وظروف الطقس.





