مشاجرات ومخالفات وأطفال مفقودون.. ماذا حدث على شواطئ الإسكندرية؟ (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن عدد من الأحداث والمخالفات التي رصدها المفتشون خلال عطلة "الويك إند" في بعض شواطئ القطاعين الشرقي والغربي.

شهدت شواطئ عروس البحر المتوسط إقبالًا غير مسبوق من الرواد والمصطافين أمس، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، لتسجل شواطئ شرق نسبة إشغال 100%.

وتزامنًا مع الزحام الكبير، دفعت المصايف بجولات ميدانية وحملات تفتيشية على مدار اليوم لإحكام السيطرة على كافة شواطئ الإسكندرية وتحقيق أقصى درجات الانضباط.

- ضبط مخالفات الشيشة والخمور

أسفرت الحملات عن ضبط شيشة ومواقد غاز مع المصطافين في 7 شواطئ هي: "البوريفاج، وانلي، طاحونة المندرة، سيد درويش، النخيل، بليس 1، الصفا"، وتم مصادرتها لحين الخروج من الشاطئ حفاظًا على الآداب العامة.

كما جرى ضبط بعض المشروبات الكحولية والمواد المخدرة في شواطئ "جزيرة الدهب، محمود سعيد، البوريفاج، النخيل، وانلي"، وتم إعدامها أمام حائزيها وإخراجهم من الشاطئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

- مشاجرة بشاطئ شهر العسل وطرد العمال المخالفين

شهد شاطئ شهر العسل بحي العجمي غربي الإسكندرية نشوب مشاجرة بين المصطافين، وتم السيطرة عليها وإخراج الطرفين للحفاظ على خصوصية الرواد والعائلات.

وجرى رصد عدة مخالفات في بعض الشواطئ، شملت تحصيل رسوم مقابل استخدام دورات المياه، وعدم وجود عامل برج الإنقاذ، ووجود ألعاب مخالفة لشروط الشاطئ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وطرد المخالفين.

- عودة الأطفال المفقودين

لعبت الإذاعة الداخلية دورًا كبيرًا في العثور على 8 أطفال مفقودين في شواطئ "وانلي، البوريفاج، المندرة المميز، النخيل"، وتم تسليمهم إلى ذويهم سالمين.

- حالة النظافة

لاحظ المفتشون سوء حالة نظافة مياه البحر والرمال في شواطئ "المندرة المميز، شهر العسل، ورأس التين"، فضلًا عن سوء حالة دورات المياه في شاطئ رأس التين وبعض الشماسي في شاطئ جليم العام.

يشار إلى أنه جرى إعداد مذكرة بالمخالفات للعرض على رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشواطئ المخالفة.