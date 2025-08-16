إعلان

إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في إحدى قرى المنيا

12:32 ص السبت 16 أغسطس 2025

إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائئ، مساء الجمعة، وجرى نقلهم لمستشفى ملوي جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول 8 مصابين بحالة تسمم غذائي، إلى مستشفى ملوي، عقب تناولهم وجبة غذاء فاسدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين تبين شعورهم بمغص شديد في البطن وقيء مستمر عقب تناولهم وجبة غذاء معدة في المنزل، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة تسمم تسمم غذائي أمن المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان