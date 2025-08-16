إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في إحدى قرى المنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائئ، مساء الجمعة، وجرى نقلهم لمستشفى ملوي جنوب محافظة المنيا لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول 8 مصابين بحالة تسمم غذائي، إلى مستشفى ملوي، عقب تناولهم وجبة غذاء فاسدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين تبين شعورهم بمغص شديد في البطن وقيء مستمر عقب تناولهم وجبة غذاء معدة في المنزل، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.