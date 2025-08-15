جريمة غامضة بالمنوفية.. العثور على جثتين مجهولتين مصابتين بطلقات نارية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، جريمة غامضة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثماني لشخصين مجهولي الهوية، عليهما آثار إصابات بطلقات نارية، في منطقة نائية بدائرة المركز.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العنيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بالعثور على الجثمانين، ليأمر بتشكيل فريق بحث جنائي موسع بقيادة العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، لفحص البلاغ وكشف هوية القتيلين وضبط الجناة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة السادات وفرع البحث الجنائي لإجراء المعاينة الميدانية لمسرح الجريمة، فيما تقرر تعميم أوصاف الجثمانين على المراكز والأقسام والمستشفيات للتعرف عليهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت عملها لكشف ملابسات الحادث والدافع وراء الجريمة.