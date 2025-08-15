‬محافظ الدقهلية من "سوق اليوم الواحد": لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عقب صلاة الجمعة، سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وضمان جودة المنتجات المعروضة للبيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، بما في ذلك إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إقامة سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع هو توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

ووجّه المحافظ، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، لدراسة إمكانية إقامة السوق بشكل يومي ليصبح دائمًا بدلًا من العمل يومين أسبوعيًا، نظرًا للإقبال الكبير عليه وبناءً على طلب المواطنين، مع زيادة كميات المنتجات المعروضة لتخفيف العبء عنهم وتوفير جميع السلع في مكان واحد.

والتقى محافظ الدقهلية بالمترددين على السوق واستمع إلى آرائهم، مؤكدًا أن السلع المختلفة المعروضة تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، مثمنًا جهود الجهات المشاركة في تنظيم السوق من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم التوسع في منافذ "أمان"، و"مستقبل مصر"، و"ضد الغلاء"، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم، مشددًا على أن المحافظة وغرفة العمليات تتلقى أي شكاوى من المواطنين بشأن الأسعار بالسوق أو منافذ البيع، ويتم التعامل معها فورًا.