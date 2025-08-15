محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والخدمات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للصف الأول الثانوي العام، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بحد أدنى 195 درجة.

كما اعتمد محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحد أدنى ٢٢٥ درجة.

وأشار الدكتور سامى فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أن ذلك جاء من منطلق الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، واستجابةً لرغبة أولياء الأمور في فتح فصول للخدمات بالمصروفات، للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوي العام.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل لجان لتحليل نتائج المرحلة الأولى، وبناءً على وجود فراغات بمدارس التعليم الثانوي العام بالإدارات التعليمية في كل من ( الخارجة - الداخلة - بلاط - الفرافرة )، تم اعتماد المرحلة الثانية للقبول بهذه الإدارات.