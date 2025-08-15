سحب رعدية تقترب.. أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

أسوان - إيهاب عمران:

وجّه محافظ أسوان، اللواء إسماعيل كمال، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن والجهات المعنية، تحسبًا لاحتمالية سقوط أمطار بعد أن أظهرت صور جوية تكون سحب رعدية قادمة من اتجاه البحر الأحمر.

أوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية للتنسيق المستمر، مع توجيهات بمراجعة جاهزية كافة مخرات السيول والمركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، والتأكد من سلامة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة، وتجهيز المنشآت الحكومية كمعسكرات إيواء عند الحاجة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية، ومستقلي المراكب النيلية، مع تجنب الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حالة هبوب رياح شديدة حفاظًا على السلامة العامة.