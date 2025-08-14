إعلان

"كنز أبو زعبل".. القليوبية تحوّل مكب قمامة عملاق إلى محطة كهرباء

07:50 م الخميس 14 أغسطس 2025

المهندس أيمن عطية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن وضع اللمسات النهائية على مشروع ضخم لتحويل مكب "أبو زعبل" القديم بمدينة الخانكة من بؤرة تلوث إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

كهرباء من "الكنز المهدور"

وخلال اجتماع اليوم الخميس، تمت مراجعة بنود العقد لضمان تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي من المشروع الذي سيعالج آلاف الأطنان من المخلفات يوميًا.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل أولوية، حيث سيتم استثمار القمامة، التي وصفها بـ"الكنز المهدور"، لإنتاج الكهرباء وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تحويل مكب قمامة إلى محطة كهرباء مكب أبو زعبل القديم بمدينة الخانكة كهرباء من الكنز المهدور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة