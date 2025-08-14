"كنز أبو زعبل".. القليوبية تحوّل مكب قمامة عملاق إلى محطة كهرباء

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن وضع اللمسات النهائية على مشروع ضخم لتحويل مكب "أبو زعبل" القديم بمدينة الخانكة من بؤرة تلوث إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

كهرباء من "الكنز المهدور"

وخلال اجتماع اليوم الخميس، تمت مراجعة بنود العقد لضمان تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي من المشروع الذي سيعالج آلاف الأطنان من المخلفات يوميًا.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يمثل أولوية، حيث سيتم استثمار القمامة، التي وصفها بـ"الكنز المهدور"، لإنتاج الكهرباء وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.