المؤبد لمتهمين بالاتجار في المخدرات ومقاومة السلطات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا، بالسجن المؤبد وتغريم كل من سائق توك توك وصنايعي سيراميك مبلغ 500 ألف جنيه، لإدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة ومقاومة السلطات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبوزيد، وأمانة سر محمد عبدالوهاب أبوطالب، في القضية رقم 2526 لسنة 2025 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1687 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث القضية إلى إحالة المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، المتهمين "فوزي.ع.م.أ"، 40 عامًا، سائق توك توك، و"محمود.س.م.أ"، 29 عامًا، صنايعي سيراميك، من سكان حي سخا، إلى محكمة الجنايات، بعد ضبطهما بحوزتهما كميات من جوهر "الميثامفيتامين" و"الهيروين" و"الحشيش"، وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول بادر بمقاومة ضباط الشرطة أثناء القبض عليهما، حيث أشهر بندقية خرطوش وأطلق عيارين ناريين في الهواء، موجّهًا سبابًا وتهديدات، في محاولة لمنع رجال الأمن من أداء واجبهم، إلا أنه لم يتمكن من الإفلات.