جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025 (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

حصدت جامعة الإسكندرية لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025، وفق نتائج تصنيف UI GreenMetric World University Rankings 2025، التي أعلنت اليوم 5 ديسمبر خلال الحفل الدولي الذي استضافته تايوان بمشاركة مئات الجامعات حول العالم.

وجاء هذا الإنجاز تتويجًا لمسار طويل من العمل المؤسسي وجهود تحويل الحرم الجامعي إلى بيئة خضراء صديقة للطلاب والباحثين.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، أن الفوز يعكس المكانة التي وصلت إليها الجامعة في تطبيق معايير الاستدامة العالمية، مشيرًا إلى أن الإنجاز نتاج خطة استراتيجية واضحة ركزت على التحول للطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات، وتبني سياسات بيئية مستدامة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة مستمرة في تنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة الحياة الجامعية وترسيخ ريادتها على مستوى القارة الأفريقية.

وأشارت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مهمة لمسيرة الجامعة نحو التميز البيئي، مؤكدة التعاون مع ثلاث شركات صناعية كبرى لإنتاج "جرين أمونيا" من الهيدروجين الأخضر، في إطار شراكات تعزز ارتباط الجامعة بالصناعة.

وأشاد فريق تصنيف UI GreenMetric بالتطور الكبير الذي حققته الجامعة في محاور التعليم المستدام، إدارة الطاقة والمياه، البنية التحتية الخضراء، والنقل داخل الجامعة، معتبرين أن هذا التقدم يشكل نموذجًا ملهمًا للجامعات الأفريقية والعربية في مسار التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.