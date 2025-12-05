فحص 1170 مواطنًا في قافلة طبية شاملة بمركز الفشن ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية مهدي الأخرم التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، اليوم الجمعة، بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 1170 مواطنًا في 7 تخصصات، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والعظام، وسط إجراءات وقائية مشددة. كما تم إجراء 159 تحليل دم وطفيليات، 9 أشعة، و93 موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ250 مواطنًا.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ160 مواطنًا حول الأمراض المعدية مثل: الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، بالإضافة إلى الأمراض غير المعدية مثل: الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل والأطفال وكبار السن، مع متابعة الحمل وعلامات الخطورة.