رصف طرق وإنشاء مجمعات خدمية في 3 مراكز بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعطل سير الأعمال لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا الإطار، واصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء جولاتهم الميدانية لرصد الإنجازات على أرض الواقع والاطمئنان على انتظام الأعمال ودفع عجلة التنفيذ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.

- منشأة أبو عمر

تابع المهندس هشام أبو الليل، رئيس المدينة، أعمال المرحلة النهائية لرصف طريق مدخل المنشأة المدرج بخطة العام المالي، بتكلفة 6 ملايين و750 ألف جنيه، تحت إشراف مديرية الطرق بالشرقية.

- مركز ديرب نجم

قام أحمد ضاحي، رئيس المركز، بمتابعة أعمال رصف طريق صافور– برمكيم بتكلفة 15 مليون جنيه، حيث تم فرش طبقة السن بداية من قرية أبو بري وحتى مدخل صافور بطول 2.5 كم²، تحت إشراف مديرية الطرق بالشرقية.

- مدينة صان الحجر

تابع ممدوح أنور، رئيس المدينة، الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومي، الذي بلغت تكلفته 8 ملايين جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 85%، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة وتقديم منظومة خدمية متكاملة للمواطنين، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري بالمدينة.