لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية اليوم الجمعة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة اليوم الجمعة، بسبب أعمال إحلال وتجديد الخطوط الناقلة والمغذية لغرب الإسكندرية.

وأوضح بيان الشركة أن الانقطاع سيبدأ من الساعة 10 صباحًا ويستمر لمدة 12 ساعة، ويشمل مناطق: الدخيلة، البيطاش، الهانوفيل، والمناطق الواقعة بينهم بحي العجمي.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من أعمال تطوير خطوط المياه، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة لتخفيف آثار الانقطاع.

واعتذرت الشركة عن ضعف وانقطاع المياه خلال فترة الأعمال، مؤكدة أن الخدمة ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.