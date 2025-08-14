الأقصر تسجل 49° مئوية.. شوارع شبه خالية وإعلان الطوارئ بالمستشفيات

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، موجة حارة غير مسبوقة، حيث سجلت درجات الحرارة 49 درجة مئوية وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وتسببت شدة الحرارة في تراجع حركة المواطنين بالشوارع والأسواق، إذ بدت الطرق الرئيسية شبه خالية إلا من المارة المضطرين للخروج، بينما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها أو قللت ساعات العمل هربًا من أشعة الشمس الحارقة.

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى، ووجهت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الموجة الحارة، كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية حالة الطوارئ في جميع المستشفيات وأقسام الطوارئ، مع تعزيز تواجد الفرق الطبية وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة لعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ونصحت السلطات المواطنين بتجنب الخروج في أوقات الذروة، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، حفاظًا على سلامتهم.