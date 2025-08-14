مصرع شاب وإصابة والده في حادث ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، وأصيب والده، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "أحمد.ب.ب"، 29 عامًا، وإصابة والده "بهجت.ب.م"، 62 عامًا، مدرس بالمعاش، بكدمات وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى سمسطا المركزي، والمصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، و تحرر محضر بالواقعة.