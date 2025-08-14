إعلان

"والله أنا مراته".. تفاصيل واقعة إجبار سيدة على ركوب سيارة بالإسكندرية

03:06 م الخميس 14 أغسطس 2025
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عقب صدور بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة إجبار سيدة على دخول سيارة تحت تهديد السلاح بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية وتحديد هوية أطراف الواقعة وضبط مرتكبها، كشفت لقطات مصورة تسلسل الأحداث منذ بداية الواقعة حتى جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتُظهر اللقطات قيام أحد الأشخاص بمحاولة دفع سيدة إلى داخل سيارة فارهة، مستخدمًا سلاحًا ناريًا، وسط صرخات منها واستغاثات بالمارة الذين حاولوا التدخل. وترددت السيدة في الفيديو وهي تقول: "والله أنا مراته"، في إشارة إلى العلاقة الزوجية التي أكدها لاحقًا البيان الرسمي.

وفي بيانها، أوضحت وزارة الداخلية أنها فحصت المنشور المتداول، وتبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبالتحريات، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مالك شركة توريدات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبحوزته طبنجة مرخصة للدفاع.

كما تبين أن السيدة الظاهرة في الفيديو زوجته "ربة منزل"، وبسؤالهما أقرا بوجود خلافات عائلية بينهما، وأنهما التقيا بتاريخ 12 أغسطس الجاري بمقهى بدائرة قسم شرطة العطارين لإنهاء تلك الخلافات، إلا أن اللقاء انتهى بمشادة، قامت خلالها السيدة بانتزاع الهاتف المحمول الخاص بالزوج، فحاول استرداده وأجبرها على دخول سيارته مستخدمًا السلاح الناري المرخص.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، إلى جانب مباشرة الإجراءات الإدارية لإلغاء ترخيص السلاح الناري.

الإسكندرية واقعة إجبار سيدة على ركوب سيارة وزارة الداخلية
إعلان

