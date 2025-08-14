إنقاذ حياة مريضة من "انسداد القولون الكاذب" بعد جراحة دقيقة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، كانت تعاني من متلازمة أوجيلفي (انسداد القولون الكاذب) ولها تاريخ مرضي مع السلائل القولونية.



حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من انتفاخ شديد بالبطن وآلام حادة، وأظهرت الفحوصات والإشاعات إصابتها بمتلازمة أوجيلفي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤدي إلى توقف حركة الأمعاء وتشابه أعراضها الانسداد الميكانيكي، ما يجعلها مهددة للحياة إذا لم يتم التدخل بسرعة.



قرر الفريق الطبي التدخل العاجل وأجرى عملية استئصال كلي للقولون (Total Colectomy) مع إنشاء فغر للفائفي (Ileostomy)، وذلك لتمكين الإخراج عبر فتحة خارجية بالبطن وحماية المريضة من المضاعفات.



نُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق على مدار الساعة، حتى استقرت تمامًا. وبعد فترة من الرعاية الطبية المكثفة والعلاج الداعم، غادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة، مع توصيات بالعناية بفغر الفائفي والمتابعة الدورية.



الفريق الطبي المنفذ للجراحة: د. محمود القهيوي، د. أحمد الهويدي، د. محمد صلاح د. إيليا اخصائي التخدير وتمريض العمليات: مس ولاء، ومس روقية



قال الدكتور محمد الديب – مدير مستشفى قنا العام نجاح هذه العملية يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا. لقد كان التدخل الجراحي سباقًا مع الزمن لإنقاذ حياة المريضة، وهو ما تحقق بفضل التعاون الكبير بين جميع أفراد الفريق الطبي وتوافر الإمكانات الحديثة.”



وأضاف أن مستشفى قنا العام يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية، ليصبح أحد المراكز الرائدة في صعيد مصر بفضل دعم وزارة الصحة وقياداتها، وحرصهم على تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات وتدريب الكوادر الطبية







