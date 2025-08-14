الموجة 27 .. تنفيذ 30 قرار إزالة بناء مخالف في الإسكندرية -صور

‏‎الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل أحياء الإسكندرية، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، استهدفت الحملات أحياء "المنتزه أول، المنتزه ثان، وسط، الجمرك، العجمي، العامرية ثان"، فضلًا عن مركز ومدينة برج العرب القديم.

وشملت الحملات إزالة 30 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 7 أحياء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 27.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.