إجراءات عاجلة في الأقصر.. وقف عمل عمال النظافة وقت الظهيرة

الأقصر - محمد محروس:

في ظل المتغيرات المناخية وتقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة، أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، توجيهاته لكافة الجهات المختصة بمواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد محافظ الأقصر على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.

ومن جانبه، أوضح محسن الشامي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، أن الوضع مستقر حاليًا ولم تسجل غرف العمليات أي شكاوى، مشيرًا إلى أن محافظ الأقصر أصدر قرارًا بتوقف عمل عمال النظافة خلال فترة الذروة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، حرصًا على سلامتهم.