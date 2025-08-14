إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت منطقة أول وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بعدد من العمال، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة.



وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا مبدئيًا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.



وأكدت مصادر طبية أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات، ولا توجد حالات وفاة حتى الآن، مشيرة إلى أنه جارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.



وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما ناشدت إدارة المرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحوادث





