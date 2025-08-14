إعلان

موظف يلقى مصرعه بلدغة ثعبان في أرض زراعية بسوهاج

11:48 ص الخميس 14 أغسطس 2025

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي موظف مصرعه متأثرًا بإصابته بلدغ ثعبان أثناء تواجده في أرض زراعية بناحية قرية بني وشاح دائرة مركز شرطة المراغة محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول المدعو "محمد. م" 41 عاما موظف بالهيئة العامة للطرق والكباري ويقيم بناحية قرية بني وشاح دائرة المركز مصاب بلدغة ثعبان، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وفي وقت لاحق وردت إشارة من المستشفى الأخير بوفاة المذكور متأثرًا بإصابته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج ثعبان أرض زراعية
