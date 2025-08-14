إعلان

أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا

04:13 ص الخميس 14 أغسطس 2025

وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

توفي مواطن بعد إصابته بغيبوبة سكر داخل إحدى قاعات الأفراح بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

قال أحد المعازيم، إن أحد أقارب عروسين من سوهاج كان يرقص بالعصا على المزمار البلدي داخل إحدى قاعات الأفراح، إذ سقط فجأة مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى الألومنيوم لتلقي العلاج.

وأضاف أنه توفي متأثرًا بإصابته بغيبوبة سكر، إذ تحول الفرح إلى حالة من الحزن على وفاته، وجاري نقله لدفنه في مقابر العائلة، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

