

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، غلق جزئي للحارة القبلية بطريق الكورنيش في المسافة من دوران المحروسة وحتى كوبري محمد نجيب، اعتبارًا من اليوم ولمدة 12 يومًا، ضمن خطة استكمال أعمال التوسعة وأعمال الكشط والرصف بالطريق.

وأوضحت المحافظة، أنه سيجري خلال فترة الغلق تنظيم حركة المرور، مع توفير العلامات والإرشادات المرورية اللازمة لضمان انسياب الحركة بشكل آمن.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية وإتباع اللوحات الإرشادية الموضوعة في محيط الأعمال.

وشددت محافظة الإسكندرية على اعتذارها عن أي إزعاج مؤقت قد يسببه ذلك، ومثمنة تعاون المواطنين لما فيه الصالح العام.