السيطرة على حريق مخلفات في مصنع بالمنطقة الاستثمارية ببنها

القليوبية ـ أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من السيطرة على حريق مخلفات في مصنع بالمنطقة الاستثمارية بدائرة مركز شرطة بنها.

وجرى ذلك دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق مخلفات في مصنع بالمنطقه الاستثمارية بعزبة نجيب دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي محتويات المصنع، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخرى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.





