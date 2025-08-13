‬إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق قويسنا - شبين بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى أجرة "ميكروباص" على طريق "قويسنا – شبين" بمحافظة المنوفية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن مستشفى قويسنا العام استقبل مصابًا يُدعى "صبحي. ر. أ. ع"، 49 عامًا، مقيم بمدينة منوف، مصابًا بكدمات وإصابات بسيطة وحالته مستقرة، فيما نُقل ثلاثة مصابين آخرين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وتسبب الحادث في توقف حركة المرور على الطريق لبعض الوقت، قبل أن يتدخل رجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها.