هاكرز يسيطرون على الصفحة الرسمية لجامعة جنوب الوادي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكن هاكرز مجهولون من الاستيلاء على الصفحة الرسمية لـ جامعة جنوب الوادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى تغيير الاسم.

وقال مصدر، إن مسؤولي الجامعة فوجئوا بقيام هاكرز باختراق والاستيلاء على الصفحة الرسمية للجامعة، مع تغيير اسمها من الصفحة الرسمية لجامعة جنوب الوادي لـ Bun Thorn.

وأشار المصدر إلى أن فريقًا تقنيًا من الجامعة يحاول استعادة الصفحة، وإبلاغ الأجهزة المعنية والمتخصصة في علوم الإنترنت لاستعادتها، ومحاولة الكشف عن هوية المخترقين.