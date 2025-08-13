إعلان

هاكرز يسيطرون على الصفحة الرسمية لجامعة جنوب الوادي

04:53 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

جامعة جنوب الوادي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكن هاكرز مجهولون من الاستيلاء على الصفحة الرسمية لـ جامعة جنوب الوادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة إلى تغيير الاسم.

وقال مصدر، إن مسؤولي الجامعة فوجئوا بقيام هاكرز باختراق والاستيلاء على الصفحة الرسمية للجامعة، مع تغيير اسمها من الصفحة الرسمية لجامعة جنوب الوادي لـ Bun Thorn.

وأشار المصدر إلى أن فريقًا تقنيًا من الجامعة يحاول استعادة الصفحة، وإبلاغ الأجهزة المعنية والمتخصصة في علوم الإنترنت لاستعادتها، ومحاولة الكشف عن هوية المخترقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة جنوب الوادي هاكرز الصفحة الرسمية لجامعة جنوب الوادي قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة