بالصور- محافظ المنوفية يشهد بدء تشغيل مراكز طب الأسرة بشما وطهواي

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل عددًا من المشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون، رافقه خلالها الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الدكتور وائل عمران مدير الادارة الطبية بأشمون، العميد محمد جعفر المستشار العسكري، المهندس أسامة مدكور، الدكتورة إسراء عاطف مديرة مركز طب الأسرة بشما، الدكتورة تهانى كشك مديرة مركز طب الأسرة بطهواى.

وتفقد المحافظ آليات تشغيل مراكز طب الأسرة بشما وطهواي، واستفسر عن خطة تنظيم العمل واطلع على دفاتر المترددين والخدمات التي تُقدم بالمراكز ومنها "الأسنان، العلاج الطبيعي، طب الأسرة، أطفال، الصيدلية، الدعم النفسي، الأورام، الزواج، صحة المرأة وأم وجنين، المشورة، سمعيات، كبار السن"، وغيرها من الخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمواطنين بقرى الريف.

هذا ووجه محافظ المنوفية بضرورة بتوفير تخصصات طبية إضافية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة وخدمة المرضى، والتأكيد على توحيد الخدمات الطبية وميكانتها بكافة الوحدات الصحية بنطاق المحافظة بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمواطنين، موجهًا بضرورة الحفاظ على الحالة العامة للوحدات الصحية وإجراء الصيانة اللازمة بما يضمن استدامة الخدمات، فيما التقى بعدد من المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات وقام بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال الوحدة.

وخلال تفقده المبنى القديم للوحدة الصحية بشما، وجه محافظ المنوفية بإعداد خطاب لوزارة الصحة لاستغلاله كعيادات طبية شاملة لخدمة مرضى التأمين الصحي للمساهمة في تخفيف التكدس وتحسين مستوى الخدمات.

واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بطهواى لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بكافة القطاعات الخدمية التي يشملها ومنها (التموين، شئون اجتماعية، سجل مدني، مكتب بريد، شهر عقاري، مركز تكنولوجي) لضمان تأدية الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعلى أكمل وجه، وخلال تفقده التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم موجهاً رئيس المدينة بسرعة فحصها ووضع الحلول المناسبة وفقاً للضوابط.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أولت اهتماما كبيرًا ببناء الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل، وذلك في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات التنموية تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة.