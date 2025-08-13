21 مليار جنيه القيمة السوقية للمباني المستردة من أملاك الدولة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، استرداد 560 قطعة أرض مبان من أملاك الدولة بمساحة 26 ألفًا و516 متر مربع، لافتًا إلى أن سعر المتر التقديري لهذه المباني يتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه، بما يتجاوز 21 مليار جنيه إجمالي القيمة السوقية لهذه المباني مجتمعة، مضيفًا أنه تم أيضًا استرداد 130 قطعة بمساحة 2389 فدانًا من الأراضي الزراعية التي كانت غير مقننة.

وكشف محافظ سوهاج عن تحصيل 1,454,467,000 جنيه لصالح خزينة الدولة من إجمالي متحصلات منظومة التقنين، حيث تم التعاقد على 8546 عقدًا، وجار الانتهاء من إجراءات التعاقد على 311 عقدًا مؤمنًا، مشيرًا إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم التوعية اللازمة لهم لاستكمال الملفات المطلوبة والمتابعة حتى استلامهم عقود التقنين.

وأوضح المحافظ أن الهدف الأساسي من التقنين هو إرساء المشروعية على المباني المخالفة لصالح المواطن، لكي يتمكن من توصيل المرافق والغاز أو التعامل على هذه الأراضي بعد استلامه عقد التقنين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنين من تقنين أوضاعهم.

وطالب محافظ سوهاج جميع المواطنين بالتوجه إلى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية لتقديم طلبات التقنين أو الاستفسار عن أي معوقات تحول دون استكمال الإجراءات، حتى يتسنى لهم الاستفادة من المباني المخالفة والتعامل عليها بكافة التصرفات القانونية.