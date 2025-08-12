أخمدوا حريق الخانكة.. محافظ القليوبية يكرم "أبطال اللودر" (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في مشهد بطولي غير متوقع، لم يكن أبطاله من رجال الإطفاء فحسب، بل من سائقي معدات ثقيلة وضعوا أرواحهم على أكفهم. تقديرًا لهذه الشجاعة الاستثنائية، كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، ثلاثة من سائقي اللوادر التابعين لمجلس مدينة الخانكة، لدورهم الحاسم في إخماد حريق مصنع الأحذية الذي اندلع صباح اليوم.

أكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي كرسالة شكر وتقدير لهؤلاء الأبطال، الذين لم يترددوا لحظة في الوقوف جنبًا إلى جنب مع قوات الحماية المدنية، حيث سارعوا بلوادرهم لقلب المواد المشتعلة ومحاصرة النيران، في عملية بالغة الخطورة ساهمت بشكل مباشر في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، وحماية الأرواح والممتلكات المجاورة.

شمل التكريم كلاً من السائقين الأبطال: سامح أحمد عبد الرحمن - عمرو رضا أحمد - سعد ناصر صبحي.

وقد منحهم المحافظ شهادات تقدير ومكافآت مالية، مشيدًا بروحهم العالية وإحساسهم الفطري بالمسؤولية. وأشار "عطية" إلى أن هؤلاء الموظفين "ضربوا مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والانتماء"، مؤكدًا أن المحافظة ستظل دائمًا داعمة ومُشجعة لكل من يساهم في خدمة وطنه وحماية أهله.