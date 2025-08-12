"اللعبة الأخيرة".. ضحكات انتهت بمأساة تحت عجلات جرار في المنيا

المنيا - جمال محمد:

انتهت حياة طفلين وأصيب ثالث بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، بعد أن انقلب عليهم جرار زراعي كانوا يلهون بجواره في قرية "تنده" بمركز ملوي جنوب المنيا.

فور تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا بالحادث المروع، انطلقت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الكارثة. عند الوصول، كانت المشاهد مؤلمة؛ حيث تبين مصرع طفلين على الفور، بينما كان الثالث يعاني من كسور وجروح متفرقة.

تم نقل جثامين الطفلين والمصاب على وجه السرعة إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق أثناء مروره بمنطقة غير مستوية، مما أدى إلى انقلاب الجرار ودهس الأطفال.

قامت السلطات بالتحفظ على الجرار والسائق المسؤول، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف كافة ملابسات الحادث.