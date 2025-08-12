مصرع شاب طعنا على يد جاره في الخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب طعنًا، علي يد آخر إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرفين وسقوط شاب جثة هامدة ادعاء طعن.

كشفت التحريات بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بحدوث مشادة كلامية بين شابين تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بمنطقة القلج دائرة المركز قام على إثرها شاب باستخراج سلاح أبيض مطواة من طيات ملابسه وطعن الآخر مما أودى بحياته في الحال متأثر بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.