للاستماع إلى شكاوى المواطنين.. محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي- صور

04:03 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي
    محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي
    محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي
    محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وقد حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة للمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد "سراج" حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اللقاء الجماهيري الأسبوعي لسوهاج
