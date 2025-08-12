حريق يلتهم 4 منازل بقرية الجبيل في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

نشب حريق التهم 4 منازل، في منطقة الجييل، قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق في عدة منازل بمنطقة الجبيل قرية دندرة بدائرة مركز قنا.

وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل 4 منازل جار السيطرة من قبل سيارات الإطفاء دون وجود أي إصابات بشرية وأسفر عن خسائر مادية فادحة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق وحصر الخسائر.