انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه بحر شبين الكوم أمام قرية كفر مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بمصرع "محمد.ب" 13 عامًا، مقيم بقرية كفر مناوهلة بدائرة مركز الباجور، غرقًا في بحر شبين الكوم، وتمكن فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، وعقب العرض على الطب الشرعي تبين وفاته بإسفكسيا الغرق.

وعقب ذلك أنهت أسرة إجراءات وتصاريح الدفن، وشيع أهالي قرية مناوهلة جثمان الفقيد وسط حالة من الحزن.