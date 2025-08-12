إعلان

انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية

12:23 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقا في مياه بحر شبين الكوم أمام قرية كفر مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بمصرع "محمد.ب" 13 عامًا، مقيم بقرية كفر مناوهلة بدائرة مركز الباجور، غرقًا في بحر شبين الكوم، وتمكن فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، وعقب العرض على الطب الشرعي تبين وفاته بإسفكسيا الغرق.

وعقب ذلك أنهت أسرة إجراءات وتصاريح الدفن، وشيع أهالي قرية مناوهلة جثمان الفقيد وسط حالة من الحزن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية شبين الكوم قرية كفر مناوهلة مركز الباجور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق