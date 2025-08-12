مصرع شاب وإصابة 17 آخرين في حادث مروع بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقي شاب مصرعه، وأصيب 17 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم الثلاثاء، على طريق "توشكى – وادي النقرة" بمحافظة أسوان، بالقرب من محطة 4.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز نصر النوبة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو، بينما أودعت جثة المتوفى في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع عبد الرحمن مجدى 18سنة، وجاءت أسماء المصابين كالتالي: علي ركابي (13 سنة)، عبد الرحمن عاطف (15 سنة)، حسين عطا (13 سنة)، ممدوح علي (14 سنة)، جاد قناوي (18 سنة)، مصطفى أحمد (35 سنة)، عبد الحميد مبارك (30 سنة)، محمود أحمد (35 سنة)، عبده سعيد (21 سنة)، سيد أبو الحسن (19 سنة)، عبد الله طه (13 سنة)، مصطفى جبريل (14 سنة)، أحمد سلطان (20 سنة)، يوسف صالح (14 سنة)، محمد أيمن (14 سنة)، عبد الرحمن ناصر (15 سنة)، أحمد أبو السعود (15 سنة).

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.